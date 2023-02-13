Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı Yerel Haberler Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. EKİPLER TARAFINDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.