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Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yerel Haberler

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi.

Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

EKİPLER TARAFINDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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