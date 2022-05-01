Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu Anlamlı Gün, Barış ve Dayanışmann En Önemli Simgesidir - Haberler

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu Anlamlı Gün, Barış ve Dayanışmann En Önemli Simgesidir

ANKA - Melis Yıldırım - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu Anlamlı Gün, Barış ve Dayanışmann En Önemli Simgesidir

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Dünyanın her yerinde işçiler ve emekçiler için bu anlamlı gün, barış ve dayanışmanın en önemli simgesidir. Üretimin her aşamasında aktif rol alan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım" dedi.

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Dünyanın her yerinde işçiler ve emekçiler için bu anlamlı gün, barış ve dayanışmanın en önemli simgesidir. Üretimin her aşamasında aktif rol alan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Savaş'ın mesajı şöyle:

"Dünyanın her yerinde işçiler ve emekçiler için bu anlamlı gün, barış ve dayanışmanın en önemli simgesidir. Emek, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce bir değerdir. Bir ülkenin, bir şehrin kalkınmışlık düzeyi emekçilerine verdiği değerle orantılıdır. Bu nedenle tüm alanlarda emeğini, tecrübesini ve bilgisini ortaya koyarak tüm insanların refah seviyesinin yükselmesine vesile olan işçilerimizi el üstünde tutmak ve haklarını korumak herkesin en temel sorumluluğudur. Biz de bünyemizde görev yapan tüm işçilerimizin haklarının korunması ve emeklerinin karşılıklarını almaları hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bunun yanı sıra EXPO 2021 Hatay gibi önemli organizasyonlar ve yerelden kalkınma projelerimiz ile vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sağlamaktayız.

Üretimin her aşamasında aktif rol alan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım."

ANKA / Melis Yıldırım - Yerel

Lütfü Savaş, 1 Mayıs, Emekçi, Hatay, Yerel, Haberler

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