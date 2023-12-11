Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: 126 akademisyen aylardır Hatay için çalışıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın binlerce yıllık bir şehir olduğunu ve tamamen fay hatlarının üstüne kurulmuş yerleşim alanı olduğunu söyledi. 6 Şubat depreminin ardından şehrin güncel durumu ve yaşanılan sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, deprem öncesi ve sonrasında öncelikle bilim dünyasından destek istediklerini kaydetti. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları başta olmak üzere, 126 akademisyen ile aylardır Hatay üzerinde çalıştıklarını belirten Savaş, '15 farklı konu başlığı altında detaylı bir araştırma yaptılar. 'Depremsellik ne durumda? Yerleşime uygunluk değerlendirmesinde hangi yerlerde yerleşime daha uygun? Sosyoekonomik durum nedir' gibi konularda bizimle birlikte çalışıyorlar şu an. Hatay'ı bilimle inşa edeceğiz' diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "126 akademisyen aylardır Hatay için çalışıyor" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın binlerce yıllık bir şehir olduğunu ve tamamen fay hatlarının üstüne kurulmuş yerleşim alanı olduğunu söyledi.

6 Şubat depreminin ardından şehrin güncel durumu ve yaşanılan sıkıntılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş, deprem öncesi ve sonrasında öncelikle bilim dünyasından destek istediklerini kaydetti.

"15 farklı konuda detaylı araştırma yaptılar"

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi hocaları başta olmak üzere, 126 akademisyen ile aylardır Hatay üzerinde çalıştıklarını belirten Savaş, "15 farklı konu başlığı altında detaylı bir araştırma yaptılar. 'Depremsellik ne durumda? Yerleşime uygunluk değerlendirmesinde hangi yerlerde yerleşime daha uygun? Sosyoekonomik durum nedir' gibi konularda bizimle birlikte çalışıyorlar şu an. Hatay'ı bilimle inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Bir dahaki depremde yine ağlarız, feryat ederiz"

İnsanları güvenli, sağlıklı bir mekanda yaşatacak bir şehir oluşturulması gerektiğini belirten Savaş, "Aksi takdirde hemen beton yaparım, temel atarım, insanları kurtaralım dediğiniz zaman bu geçici bir kurtuluş olur. Bir dahaki depremde yine ağlamaya başlarız, yine feryat ederiz, yine sorunları aramaya çalışırız. Artık bu bir milat bu milleti biz sağlıklı bir zeminde, güçlü bir yapıda ve geleceğe de taşırken mevcut şehirleşme potansiyeli ve mevcut şehirleşmedeki geldiğimiz gelecekteki yeniliklere de açık bir şehirleşme yapmak zorundayız" dedi. - HATAY