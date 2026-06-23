Hatay basınında yapay zeka ve etik gazetecilik dönemi

Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, Basın Konseyi Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen "Etik Gazetecilik Projesi" çatısı altında büyük bir mesleki dayanışma hamlesine imza atıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Antakya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde hayata geçirilen ve Hatay'daki yerel basın mensuplarını merkezine alan "Dijital Köprü & Etik Projesi" kapsamında düzenlenen iki günlük yoğun eğitim programı başarıyla tamamlandı. Zorlu deprem şartlarına rağmen görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren yerel medya temsilcilerinin dijital çağa entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan eğitim zinciri, Defne Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle takip edilen programda yerel gazeteciler, dijital medyanın dönüşümü, yapay zeka teknolojilerinin habercilikte kullanımı ve etik gazetecilik ilkeleri konusunda kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

MEDYADA YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ELE ALINDI

Eğitim programı kapsamında Hataylı gazetecilerin mesleki donanımlarını en üst seviyeye çıkarmak adına güncel ve yenilikçi teknolojiler masaya yatırıldı. Program dahilinde uzman isim Levent Özen tarafından verilen "Dijital Medya ve Yapay Zeka" eğitimi ile dijital haberciliğin geleceği, medya sektöründeki teknolojik dönüşüm ve yapay zekanın gazetecilikte sunduğu fırsatlar derinlemesine ele alındı. Dijitalleşmenin haber üretim süreçlerinden yayıncılık alışkanlıklarına kadar birçok alanı dönüştürdüğü vurgulanan eğitimde, yerel basının bu sürece uyum sağlamasının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara dijital medya araçlarının doğru kullanımı, yapay zeka destekli habercilik uygulamaları ve yeni nesil yayıncılık pratikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Mustafa Cem Özer ise "Yapay Zeka ile İçerik Üretimi" başlıklı sunumunda, yapay zeka tabanlı uygulamaların ve yeni nesil dijital içerik üretme araçlarının haber üretim süreçlerinde nasıl etkin ve verimli kullanılabileceğini anlattı. Özer, haber metni hazırlama, görsel üretimi ve araştırma süreçlerine ilişkin dünya basınından örnekler paylaşarak katılımcılara uygulama odaklı bir perspektif sundu.

ATÖLYELERDE UYGULAMALI EĞİTİM VE ETİK İLKELER ANLATILDI

Eğitimin son gününde teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü atölye çalışmalarına ağırlık verildi. Katılımcı yerel basın mensupları, yapay zeka destekli araçları bizzat deneyimleyerek içerik üretiminde verimliliğin nasıl artırılacağını ve dijital platformlarda doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini uzmanlarından öğrendi. Atölye çalışmalarında teknolojik uygulamaların yanı sıra dijital dünyada etik ilkelerin korunması, dezenformasyonla mücadele ve telif hakları gibi kritik konular da masaya yatırıldı. Haber üretiminde doğruluk, tarafsızlık, kaynak kontrolü ve mesleki sorumluluk ilkelerinin dijital çağda daha da önemli hale geldiği vurgulandı. Eğitim programında açıklamalarda bulunan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde gazetecilerin yeni teknolojilere uyum sağlamasının hayati önem taşıdığını söyledi. Gappi, "Mesleğin temel ilkelerinden, etik değerlerimizden asla taviz vermeden, teknolojinin bize sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar yararlanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HATAY BASINI İÇİN GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA MODELİ OLUŞTU

Hatay basınını bir araya getiren çalıştaya İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, Uluslararası Basın Yayın Federasyonu Hatay Başkanı ve PRESS Haber Ajansı sahibi Hüseyin Zorkun, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Hatay Başkanı Suna Zeytun katıldı. Programda ayrıca bölgede faaliyet gösteren çeşitli basın cemiyetlerine üye çok sayıda gazeteci ile farklı gazete, televizyon, internet sitesi ve medya kuruluşlarında görev yapan çok sayıda habercilik sektörü temsilcisi de hazır bulundu. İki gün süren programı başarıyla tamamlayan Hatay yerel basınının temsilcileri, sektörün hızla dijitalleştiği bu dönemde yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı eğitimlerin bölgedeki yayın kalitesini ve habercilik vizyonunu yukarı taşıyacağını ifade etti. Sektör temsilcileri, İzmir ve Antakya arasında kurulan bu köprünün yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda güçlü bir mesleki bağ, sürdürülebilir bir dayanışma modeli ve bölge basını için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. Büyük bir verimlilikle tamamlanan eğitim programı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun