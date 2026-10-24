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Hatay Antakya'da Gülderen Mahallesi Camii ibadete açıldı, 138. cami oldu

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Hatay Antakya'da Gülderen Mahallesi Camii ibadete açıldı, 138. cami oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan Gülderen Mahallesi Camii, düzenlenen programla dualar eşliğinde ibadete açıldı. Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da ibadete açılan 138. cami oldu; açılışa Vali Mustafa Masatlı ve İl Müftüsü Necati Şafak da katıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan Gülderen Mahallesi Camii, düzenlenen programla dualar eşliğinde ibadete açıldı. Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da ibadete açılan 138. cami oldu.

Açılış programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Necati Şafak, Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin mahallelerin manevi hayatındaki önemine dikkat çekerek caminin hayırlı olmasını diledi ve yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yeniden inşa çalışmalarının ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti. Masatlı, caminin mahalle sakinlerinin ibadet hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Program, İl Müftüsü Necati Şafak'ın yaptığı duanın ardından kılınan ilk namazla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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