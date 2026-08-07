Haberler

Zonguldak'ta Hastane Afet Planları Eğitimi Tamamlandı

Zonguldak'ta Hastane Afet Planları Eğitimi Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Hastane Afet Planları (HAP) eğitimi, kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitimde afet anında müdahale, tahliye planları, alternatif toplanma ve lojistik konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alındı; katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağılık Hizmetleri başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Koordinasyonunda Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi Eğitim salonunda kamu, üniversite ve özel hastanelerin yetkili idarecilerinin katıldığı Hastane Afet Planları Uygulayıcı ( HAP) eğitimi düzenlendi.

Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi Eğitim salonunda düzenlenen eğitimde İl genelindeki hastanelerin olası afet durumlarında nasıl bir reaksiyon vereceği, tahliye planlarının nasıl uygulanacağı, alternatif toplanma, barınma ve lojistik gibi durumlarda nasıl hareket edeceği konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Üç gün süren eğitimler sonrasında katılımcı kurum yetkililerine düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

Yıllarca süren şiddeti kanıtladı, saldırgana 1 ay uzaklaştırma geldi
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim