Hasarlı Evini Hayvanları İçin Terk Edemeyen Osmaniyeli Depremzede: "Çadırkent Kurduk Diyorlar, Oraya Götürmek İstiyorlar.

Osmaniye’de depremde ağır hasar gören evini, hayvanları nedeniyle terk edemeyen Hacı Mehmet Mart, çadır bulamadığını söyledi. Mart, "Hayvanlarım burada kalıyor. Evim yıkılmak üzere. Ne AFAD'dan ne Kızılay’dan bize bir çadır yardımı yok. Çadırkent kurduk diyorlar, oraya götürmek istiyorlar. Evlerimizde hayvanlarımız var bir yere gidemiyoruz. 20 tane koyunum var, 20 koyunla ben bu AFAD çadırına gidemem ki” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de depremde ağır hasar gören evini, hayvanları nedeniyle terk edemeyen Hacı Mehmet Mart, çadır bulamadığını söyledi. Mart, "Hayvanlarım burada kalıyor. Evim yıkılmak üzere. Ne Afad'dan ne Kızılay'dan bize bir çadır yardımı yok. Çadırkent kurduk diyorlar, oraya götürmek istiyorlar. Evlerimizde hayvanlarımız var bir yere gidemiyoruz. 20 tane koyunum var, 20 koyunla ben bu AFAD çadırına gidemem ki" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde yaşayan Hacı Mehmet Mart içinde bulunduğu durumu, şöyle anlattı:

"Hayvanlarım burada kalıyor. Evim yıkılmak üzere. Ne AFAD'dan ne Kızılay'dan bize bir çadır yardımı yok. Çadır ihtiyacımız var, istedik, ellerinde olmadığını söylüyorlar, geldiği zaman vereceklerini söylüyorlar. Bir de çadırkent kurduk diyorlar oraya götürmek istiyorlar. Evlerimizde hayvanlarımız var bir yere gidemiyoruz. Bakım yapmamız lazım, ortada hırsızlar var, her şey olabilir. 20 tane koyunum var, 20 koyunla ben bu AFAD çadırına gidemem ki, yani çadırkente. Orada benim beslemem lazım, bunun temizliğini yapmam lazım, bir de almazlar zaten hayvanları oraya."

"İNEĞİN YANINDA YATIYORUZ"

Hatice Mart ise, "Evimiz bu halde, giremiyoruz. Burada yatıyoruz, ineğin yanında. İnek burada biz buradayız. Yukarı çıkamıyoruz, hayvanlarla kalıyoruz" dedi.

"OY ZAMANI GELDİĞİNDE OY İSTİYORLAR"

Erkan Cihat Mart de "Depremden beri ineğimiz için bir yer yapmıştık şuraya çinkolu. İneğin yanında çinkoda kalıyoruz, evimize giremiyoruz. Kimse gelip bakmıyor. Çok affedersiniz üç, dört günde bir banyo yapıyorum. Çalışan insanım, sıkıntı yaşıyorum her türlü. Hiç kimse yanımıza gelmiyor ama oy zamanı geldiği zaman gelip oy istiyorlar hepsi bizden" diye konuştu.