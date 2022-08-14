Hasandağı'na Tırmanan Baba Oğul Kayalıklarda Mahsur Kaldı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'daki Hasandağı'nın zirvesine tırmanmak isteyen Metin Şen ve oğlu Muhammet Ali Şen, kayalıklarda mahsur kaldı. Baba ve oğlunu AFAD ekibi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi Metin Şen (42) ve oğlu Muhammet Ali Şen (13), dün sabah saatlerinde, 3 bin 268 metre yükseklikteki Hasandağı'nın 2 bin metre metresinde bulunan Karbeyaz Sosyal Tesisleri'ne geldi. Metin ve Muhammet Ali Şen, sosyal tesisten saat 10: 00 sıralarında zirve tırmanışı için hareket etti. Yılankar rotasını takip ederek öğleden sonra 3 bin 100 metre yükseklikteki kayalıklara ulaşan baba ve oğlu, geri dönmek istediklerinde farklı bir rotayı takip edince kayalıklar arasında mahsur kaldı.

Gurbetçi baba, halsiz kalan oğlunu kayalıklardan indiremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gurbetçi babanın attığı konum ile harekete geçti. Kısa sürede Karbeyaz Sosyal Tesisleri'ne ulaşan AFAD Arama-Kurtarma ekipleri, çevredeki vatandaşlardan baba ve oğluna dair bilgi alarak tırmanışa başladı. Metin Şen ile sürekli irtibat kuran ekipler, yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından gurbetçi baba ve oğluna ulaştı. AFAD Arama-Kurtarma ekipleri, baba ve oğlunu Niğde'nin Keçikalesi beldesine indirdi.

"ETRAFTA HİÇBİR İNİŞ YOLU YOK"

Muhammet Ali Şen, "Bu sabah saat 07: 00 da kalktık, Hasan Dağı'na gittik, 6 saatte zirveye çıktık. Etrafta hiçbir iniş yolu yok, geldiğimiz yön çok tehlikeliydi 112'yi aradık, AFAD geldi. Birkaç saat sonra, güneş battıktan sonra, gecenin yarısında 3 saatte geri aşağıya indik" dedi.

"NE BİR YOL VAR NE BİR İŞARET"

Baba Metin Şen de " Aksaray'ın incisi bana göre Hasan Dağı. Bence turizmin merkezi, kayak merkezinin yeri olması gereken bir yer. Aksaray'ın incisi olması gereken yerde ne bir yol var ne bir işaret, iz var ne başka bir şey var. Aksaray Belediyesi mi, Ihlara Belediyesi mi; kim bakacaksa birisi baksa, aralarında para toplasalar da bir işaret yapsalar, yol yapsalar. Dün Hırvatistanlı turistler bugün biz. Biz, tesadüfen gezmeye gittik, kardeşimiz Mustafa'nın ballarına bakmaya gittik. Oradan da çıkarken Muhammet Ali de 'Ben başaran olmak istiyorum, zirveye çıkmak istiyorum' dedi. Çıktık ama sonuç hüsran. Allah razı olsun 112, ilk defa işim düştü, çok süperdi, harika organizasyon. AFAD ve Jandarma ona keza harika. Bizi nokta atışı aldılar, indirdiler sağ olsunlar. Ama bu, Aksaray, Helvadere, Kargın için, yaşayan vatandaşlar için gelir kaynağı olacağı yerine maalesef hüsran, üzülerek söylüyorum. O kadar gurbetçisi olan arkadaşlar" diye konuştu.