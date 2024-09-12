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Hasanbeyli'de Deprem Konutları ve Köy Evleri Yükseliyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yapımı devam eden deprem konutları ve köy evlerinde inşaatlar hızla ilerliyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara villa tarzında konutlar yapıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanan deprem konutları ve köy evlerinde inşaatlar yükselmeye devam ediyor. Deprem konutları inşaatında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Depremzede vatandaşlarımıza villa tarzında konutlar yapıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde 541 konut ve köy evinin yapımı sürüyor. İlçede bulunan 504 konut ve Kalecik ve Yeşilyurt Köyünde devam eden 37 köy evlerinin yılsonuna kadar anahtar teslim edilmesi planlanıyor. Hasanbeyli İlçesinde yapımı devam eden deprem konutları inşaatında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şu ana kadar 113 konutun anahtar teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Hasanbeyli İlçemizde deprem konutlarımızın yapıldığı yerdeyiz. Burada 504 konutumuzun yapımı devam ediyor. Şu ana kadar 113 konutumuzun anahtarını teslim ettik. Anahtarını teslim ettiğimiz konutlarda hiçbir eksiğimiz yok, vatandaşlarımız rahatlıkla taşınabilir. Olabilecek eksiklikleri de yerinde görüp, gideriyoruz. En hızlı şekilde de vatandaşlarımıza teslim sürecimiz devam edecek" diye konuştu.

Hasanbeyli İlçesi Kalecik ve Yeşilyurt Köylerinde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şu anda Hasanbeyli İlçemizin Kalecik Köyünde yapılan köy evleri deprem konutlarındayız. Şu ana kadar 23 konutumuzun kaba inşaatı tamamlanmış, ince işleri devam etmektedir. İnşallah yılsonunda anahtarlarını teslim edeceğiz. Buradaki konut sayımız 60'a ulaşacak, çalışmalarımız devam edecek. Yeşilyurt Köyümüzde ise 14 konutumuz yapılıyor. Konutlarımızı, en hızlı şekilde, en kısa sürede tamamlama gayreti içinde çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılan konutlarımız gerçekten lüks konutlar, depreme son derece dayanıklı. Şu an burada yaptığımız konutlar villa diyebileceğimiz konutlar. Hemşerilerimize en güzel konutları yapma gayreti içindeyiz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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