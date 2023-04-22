Hasan müdür gönülleri fethediyor

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, Adıyaman'daki konteyner kentte yaptığı çalışmalarla depremzedelerin gönlünü fethediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da aktif görev alan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren bölgede gören yapan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say da, yaptıkları çalışmalar ile depremzedelerin gönlünü fethediyor.

Engelli kızın televizyon hayalini gerçekleştirdi

Depremin ardından AFAD'ın Adıyaman'da bulunan ve 3 bin kişinin kaldığı konteyner kentte saha koordinatörlüğü görevini yürüten Say, burada konteynırına televizyon isteyen engelli Elif'in hayalini gerçekleştirdi. Hayırseverlerin desteği ile televizyonu temin eden Hasan Say, çanak anteniyle beraber kurulumu yaparak Elif'in yüzünü güldürdü.

Depremzede çocukların "Hasan amcası" oldu

Konteyner kentte bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Say, boş zamanlarında çocuklarla oyun oynayarak, oyuncaklar hediye ediyor. Çocukların da yüzünü güldürmeyi aksatmayan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, depremzedelerin gönlünü fethediyor. - KAYSERİ