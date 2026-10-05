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Hasan Güneş, Samsun İl Müftülüğü görevini törenle Seyfullah Çakır'dan devraldı

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Hasan Güneş, Samsun İl Müftülüğü görevini törenle Seyfullah Çakır'dan devraldı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın İl Müftülüğünden Samsun’a atanan Hasan Güneş, Samsun İl Müftülüğünde düzenlenen törenle görevi Seyfullah Çakır’dan devraldı. Törende Çakır görevi dualarla teslim etti, Güneş’e sarık ve cübbe giydirildi.

Samsun İl Müftülüğüne atanan Hasan Güneş, düzenlenen törenle görevi Seyfullah Çakır'dan devralarak yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır Aydın'a atandı, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Samsun'a atanmıştı. Atamanın ardından Samsun İl Müftülüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Müftülüğü makamında yapılan törende, görevi devreden Seyfullah Çakır ile görevi devralan Hasan Güneş bir araya geldi. Törende Çakır, müftülük görevini Güneş'e dualar eşliğinde teslim etti.

Cübbe ve sarık giydirildi

Devir teslim merasiminin ardından Seyfullah Çakır tarafından Hasan Güneş'e sarık ve cübbe giydirildi. Törende Samsun'a sunulacak dini ve hayri hizmetlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu. Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Hasan Güneş, Samsun halkına ve din hizmetlerine en iyi şekilde katkı sağlamak amacıyla görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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