Harmankaya Kanyonu'nda Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yer alan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı "Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik, Bilecik Valiliği himayesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle ve ilgili kurumların iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin açılış programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer katıldı. Açılışta konuşan Vali Sözer, Harmankaya Kanyonu'nun "Karanlık Gökyüzü Parkı" olarak uluslararası düzeyde tescillenmesi yönündeki çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, şunları söyledi: "Karanlık Gökyüzü Parkları, yalnızca gökyüzünün güzelliklerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve eğitsel bir mirasın da yaşatılmasına vesile oluyor. Bizler de Bilecik olarak, sahip olduğumuz doğal değerleri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız. Bugün burada düzenlenen bu etkinlik, sadece gökyüzüne bakmak değil; doğa ile bütünleşmek, bilimle kültürü buluşturmak ve çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkese farklı bir ufuk açmak için çok kıymetli bir adımdır" dedi. - BİLECİK