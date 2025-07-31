Harmancık'ta Çiftçilerden Yangın Söndürmeye Anlamlı Destek

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 5 gün süren orman yangınında su bitince çiftçilerin tankerlerle havuzu doldurarak hava araçlarına destek vermesi örnek bir dayanışmayı gözler önüne serdi. Çiftçilerin oluşturduğu traktörlü tanker ordusu, söndürme helikopterinden görüntülendi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 5 gün etkili olan orman yangını, ekiplerin ve gönüllülerin yoğun çabaları sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın geride küle dönmüş hektarlarca alan bıraktığı gibi, yıllarca akıllardan çıkmayacak kahramanlık hikayeleri ve birliktelik görüntüleri de bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanından Harmancık ilçesine gelen destek ekiplerinin ve vatandaşların sergilediği dayanışma akıllara kazındı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, en çarpıcı görüntülerden biri helikopterden kaydedildi. Helikopter su almak için alçaldığı sırada havuzun etrafında sıralanmış yüzlerce yangın söndürme tankeri dikkat çekti. Ancak havuzdaki su tükenince tankerler bu kez helikopterlere su taşıma görevini üstlendi. Onlarca tanker havuzu yeniden doldurarak helikopterlerin kesintisiz çalışmasına destek verdi. Çiftçilerin oluşturduğu traktörlü tanker ordusu ise, söndürme helikopterinden görüntülendi. - BURSA