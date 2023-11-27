Hamile eşten şehide gözü yaşlı son bakış

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Hamile eşinin şehide son kez ağlayarak bakması yürekleri yaktı.

Isparta'da görevli Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak'a gitti. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'lı terörist grubun sızma girişiminde bulunması üzerine çıkan çatışmada Nejdet Çalış, şehit düştü. Çalış, bugün öğleden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kelemiti Mahallesi'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının omuzunda İlbeyli Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası şehidin 3 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olan eşi Pınar Çalış, şehidin naaşına son bir kez bakarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit eşinin bu hali görenlerin yüreğini yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, komutanlar, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADANA