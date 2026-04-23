Halkçı Liseliler'den Isparta'da 23 Nisan Açıklaması: "Çocuklar Kalem Yerine Silah Tutuyorsa Herkes Sınıfta Kalmıştır"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kaymakkapı Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Halkçı Liseliler Isparta Temsilcisi Tuna Karatepe, "Bir ülkede çocuklar kalem yerine silah tutuyorsa herkes sınıfta kalmıştır" dedi.

CHP Isparta İl Örgütü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakkapı Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

Halkçı Liseliler Isparta Temsilcisi Tuna Karatepe, burada yaptığı açıklamada, bu cumhuriyetin çocuklarının özgürce güldüğü, cumhuriyetin kadınlarının özgürce sokaklarda gezdiği bir Türkiye hayal ettiklerini söyledi.

Karatepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini fakat bugün ne yazık ki istedikleri Türkiye'den çok uzak olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler, bu cumhuriyetin çocuklarının özgürce güldüğü, bu cumhuriyetin kadınlarının özgürce sokaklarda gezdiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Bizler, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hayal ettiğimiz bir ülke için çalışmaktan bir an bile olsun vazgeçmeyeceğiz. Hayalimiz olan bu ülkeye, inanıyoruz ki bu cumhuriyetin çocukları, bu cumhuriyetin kadınları ve bu cumhuriyetin gençleri ile ulaşacağız."

Atamızın 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' sözlerinden ilham alıyor, ülkemizdeki bütün çocukların, gençlerin ve kadınların umutla geleceğe bakmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizler umut ettikçe bu cumhuriyet her zaman bir adım daha ileriye gidecek, her zaman daha çok gelişecek. Bu cumhuriyeti hep beraber ileriye götüreceğiz ve muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız.

Bizler çocuklara verilen tek bayramın sahibiyiz. Bizlere bu değerli günü bırakan Atamızı her gün daha da fazla anacağız, her gün daha da fazla yaşatacağız. Ne yazık ki gün geçtikçe bu değerli gün bile değerini kaybediyor fakat bizler her yıl daha da coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Biz bu cumhuriyetin evlatları olarak hiç kimseyi ayırmadan, hiçbir çocuğu kayırmadan herkesin mutlu ve umutlu olması için çabalayacağız."

"Çocukların ve değerli öğretmenlerimizin güvenliğinin çok daha iyi sağlanmasını istiyoruz"

Karatepe, bugün toplanmalarının çok değerli olduğunu fakat ne yazık ki eskisi gibi coşkulu olamadıklarını belirterek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını anımsattı.

Acı olayın herkesi çok derinden etkilediğini vurgulayan Karatepe, şöyle konuştu:

"Bundan 100 yıl önce Atamız 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar' derken tam da bu günleri kastetmişti. Bizler ne yazık ki çocuklarımızı ve öğretmenimizi koruyamadık."

Bizler de lise öğrencileri olarak hala okullarımıza giderken korkuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hala yeterli güvenlik önlemleri alınamadı. Bizler, bu ülkenin geleceği olan çocukların ve değerli öğretmenlerimizin güvenliğinin çok daha iyi sağlanmasını istiyoruz. Bir sıra arkadaşımızı ve öğretmenimizi daha kaybetmek istemiyoruz. En temel hakkımız olan yaşama hakkımızı istiyoruz. Korkmadan, özgürce okumak, bu ülkeye faydalı olmak, cumhuriyetimizi ileri taşımak istiyoruz.

Bizlerin bu değerli talepleri umarız ki duyulur ve önlemler alınır. Yarın haberleri açıp bir canımızı daha kaybetmeye ne yüreğimiz ne de vicdanımız el vermez. Fakat ne yazık ki bir ülkede çocuklar kalem yerine silah tutuyorsa herkes sınıfta kalmıştır.

Ayrıca konuşmama son vermeden önce bugün doğum günü olan Mattia Ahmet Minguzzi'yi anıyoruz. Yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Fakat ne yazık ki o da geçen hafta katledilen canlarımız gibi canice katledildi. Umarız ki bir daha böyle bir olay yaşamayız. Sıra arkadaşımız olan Ahmet'in doğum gününü kutluyor, ailesine sabır diliyoruz."

Basın açıklaması, katılımcıların hep birlikte Andımız'ı okumasının ardından sona erdi.

