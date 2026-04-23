Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Samsunspor ile Trabzonspor arasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı.

TRABZONSPOR, AHMET MİNGUZZİ VE EREN BÜLBÜL'Ü UNUTMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir hazırlık yapan Trabzonspor, tüm Türkiye’yi duygulandıran bir karara imza attı. Karşılaşmada Trabzonspor kalesini koruyan Andre Onana'nın formasının üzerinde 2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden bordo-mavili genç taraftar Ahmet Minguzzi’nin silüetleri yer aldı. Kameralara yansıyan bu anlar taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

MAÇ ÖNCESİ ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

Öte yandan bayram dolayısıyla stadyumda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, minik futbolseverlere çeşitli hediyeler de verildi.