Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı Halkçı Liseliler Bornova Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması düzenledi. Halkçı Liseliler, lisenin anaokuluna değil laboratuvara ihtiyacının olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı Halkçı Liseliler, korusuna mülteciler için anaokulu yapıldığı iddia edilen Bornova Anadolu Lisesi'ne giderek lise önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Tunç Uğursoy, şöyle dedi:

"BİR LİSENİN BAHÇESİNDE ANAOKULU GÖRÜLMÜŞ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

"Bornova Anadolu Lisesi'nin korusunun estetiğinin bozulmasına karşıyız. Bizler; yapılacak olan inşaata karşı değiliz, bizler yapılacak inşaatın ve projenin okulun eğitim sistemiyle uyumlu olmasını ve belediyenin ruhsatına uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bir lisenin bahçesinde anaokulu görülmüş bir şey değildir, lisemizin anaokulundan çok laboratuvara ihtiyacı vardır. Günlerdir ülkemizin gündeminden düşmeyen bu konu karşısında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sessiz kalması ve Bakanlığın hiçbir açıklama yapmaması bizi üzmüştür.

"BU YANLIŞI HEP BİRLİKTE DÜZELTELİM"

Günlerdir yaptığımız görüşmeler neticesinde fark ettik ki; yapılacak olan inşaat belediye tarafından verilen ruhsata aykırıdır. Gelin öğrenciler ile, veliler ile, vakıflarla, okul yönetimiyle ortak bir akıl çerçevesinde okulumuzun gerçekten ihtiyacı olan bir yapıyı Bornova Anadolu Lisesi'ne kazandıralım. Bornova Anadolu Lisesi'nin sembolü olan korunun estetiğini bozmadan bu yanlışı hep birlikte düzeltelim. Bu yanlıştan dönüşmediği müddetçe öğrencilerin haklı mücadelesi sonuna kadar devam edecektir"

Halkçı Liseliler Konak İlçe Balkanı Efe Kemal Babur da şöyle konuştu:

"BORNOVA ANADOLU LİSESİ'NİN KORUSUNA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

"Biz buraya öğrenciler olarak geldik ve buradaki iş makinelerinin çalıştığını ve oradaki korunun normal bir koru, düzgün bir koru gibi görünmediğini biz burada geldik ve kendi gözlerimizle görüyoruz. Aynı şekilde ağaca, ormana, doğaya koruya yapılan bu şeylerin 2013'teki Taksim'den bu yana yapıldığının öğrenciler olarak farkındayız. Biz bütün öğrencileri örgütlemeye çalıştık, Bornova Anadolu Lisesi öğrencileriyle görüştük, aynı zamanda buraya gelelim dedik. Bu mücadeleyi, öğrencilerin şikayetçi olduğu bu durumu herkese duyurmamız gerekiyor dedik. Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna sahip çıkması gerekiyor. Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna sahip çıkması için de arkasında başka öğrencilerin, başka gençlerin de olduğunu, bir dayanışma ortamının olduğunu bilmesi lazım. İşte biz tam bu noktada, bu dayanışmayı sağlamak için Halkçı Liseliler örgütü olarak bugün buradayız"