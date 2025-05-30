Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda Reşat Benli İlkokulu 1'inci Oldu

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Halk Sağlığı Tayfaları Projesi'nde yer alan öğrencilerin katıldığı Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda, Reşat Benli İlkokulu 1'incilik elde etti.

Yarışma Reşat Benli İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Milli Zafer İlkokulu'ndan pek çok öğrenci ve öğretmenin katılımlarıyla, Eskişehir Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen Halk Sağlığı Projesi'yle birlikte çocukların farkındalığının artırılarak, bilinçli ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasının amaçlanıyor.

"Öğrencilere eğitimler verilmiş ve sağlık bilinçleri daha da pekiştirilmiştir"

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, konuşmasında, sağlık bilinciyle yetişen toplumların önemine dikkat çekti. Aydın, "Sağlık sadece bireyin değil toplumun da en büyük hazinesidir. Çocuklarımıza sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlıyoruz. İlimizde 10 ilkokuldan seçilen 4. sınıf öğrencilerine de bu kapsamda eğitimler verilmiş ve sağlık bilinçleri daha da pekiştirilmiştir. Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda finale yükselen okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmanın asıl kazananı sağlıkla büyüyen bilinçli bir toplum olacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı faaliyetleri kapsamında öğrencilerimize farkındalığı artırmayı gaye edindik"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir'de sağlık bilinci ve farkındalığı anlamında pek çok okulda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsederek, "Okullarımız, toplumun diğer kesimleriyle ilişki içerisinde yer alması açısından çok kıymetli ortamlardır. Bizler de 2024 yılında Eskişehir Valiliğimiz himayelerinde; Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinin katılımlarıyla sağlığın korunması ve geliştirilmesi için Halk Sağlığı Tayfaları Projesi'ni hayata geçirdik. Sağlıkta Türkiye Yüzyılı faaliyetleri kapsamında bizler de öğrencilerimize farkındalığı artırmayı gaye edindik. Bu projeler sonrası öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, bizim dışarıdaki sağlık elçilerimiz haline gelecekler. Bu faaliyetlerin çıktılarını sahada da görmeyi umuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüze, tüm okullarımızın öğretmenlerine ve bu faaliyetlerin gizli kahramanları Halk Sağlığı Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Bildirici, projeye sunduğu katkı ve desteklerden dolayı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'a teşekkürlerini iletti.

"Halk Sağlığı Tayfası çocuklarımız aynı zamanda birer sağlık elçisidir"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da, halk sağlığı bilinci kazanmış nesillerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Bu önemli projeleri hayata geçiren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ama esas teşekkürü Halk Sağlığı Tayfası projesinde yer aldıkları için tüm öğrenci kardeşlerime etmek istiyorum. Bizler halk sağlığının farkında olan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bugün her birinizin gözünde koruyucu sağlık hizmetlerinin ne demek olduğunu anlamış insanlar görüyorum; bu bizler için çok kıymetli bir şey. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Halk Sağlığı Tayfası çocuklarımız aynı zamanda birer sağlık elçisidir" ifadelerini kullandı.

Demirkol son olarak, projeye katılan çocuklara düzenli bakım ve hijyen, zararlı gıdalar yerine sağlıklı beslenme ve telefon bağımlılığından uzak durma gibi konularla ilgili tavsiyeler verdi.

Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda birincilik Reşat Benli İlkokulu'nun oldu

Yarışmanın moderatörlüğünü gerçekleştiren Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Seval Çalışkan, "Burada bir yarışmayı değil, çocuklarımıza sağlık bilincini aşılamayı ve farkındalığı yüksek bir gelecek yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Reşat Benli İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Milli Zafer İlkokulu öğrencileri, yarışma öncesi konuşmalarını yaparak halk sağlığıyla ilgili mesaj ve sloganlarını paylaştı. Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'nda Reşat Benli İlkokulu 1'inci olurken, 2'incilik Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun ve 3'üncülük de Milli Zafer İlkokulu'nun oldu.

ESTÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Sağlığı Bilgi Yarışması'na Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilkokul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. - ESKİŞEHİR