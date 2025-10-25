Haliç'te Beton Blokların Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Haliç'te beton blokların altında mahsur kalan kedi, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda, denizde beton blokların altında kurtarılmayı bekleyen bir kedi dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden Dalgıç Polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL