Haliç'te Beton Blokların Altında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda denizde beton bloklar arasında mahsur kalan bir kedi, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kedinin kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Haliç'te beton blokların altında mahsur kalan kedi, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda, denizde beton blokların altında kurtarılmayı bekleyen bir kedi dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden Dalgıç Polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
