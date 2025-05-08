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Hakkari-Van Karayolu'nda Dağ Keçileri İlgiyi Üzerine Topladı

Hakkari-Van Karayolu'nda Dağ Keçileri İlgiyi Üzerine Topladı
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Hakkari-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Keçiler yol geçerken sürücüler dikkatli davrandı. Uzmanlar, bu durumun doğadaki dengeyi ve bölgedeki güvenliği olumlu etkilediğini belirtti.

Hakkari- Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kayalıklarda yiyecek arayan keçiler, bir süre sonra karayoluna inerek araçların önünden geçti. Bu anlar, olay yerinde bulunan Serkan Noyan isimli vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, keçilerin son derece sakin bir şekilde kara yolunu geçtikleri ve çevredeki sürücülerin dikkatli davranarak onlara yol verdiği görülüyor.

Uzmanlar, yaban hayvanlarının şehir merkezine kadar inmesinin hem doğadaki dengenin hem de bölgedeki güvenliğin olumlu yönde değiştiğinin bir göstergesi olduğunu belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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