Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu Erzincan'a atandı

Erzincan İl Müftülüğüne atanan Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, düzenlenen programda personele veda etti.

Hakkari merkezi ile bağlı belde ve köylerinde görev yapan görevlilerin tamamına yakınının katıldığı Ulu Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde söz alan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, "Yaklaşık üç yıldır sizlerle görev yapmanın mutluluğunu yaşadım. Bu süre içinde sizlerden her türlü desteği aldım. İlimiz merkezi ile bağlı ilçelerinde yapılan yatılı Kur'an kursları ile cami inşaatlarında sizleri hep arkamda gördüm. Evlerinize konuk oldum. Sofralarınızda bulundum. Birlikte herkese ulaşmaya, herkesime dokunmaya çalıştık. Merkez ve köyleri ile ilçelerde bulunan bütün okullarda programlar düzenledik. Bunu yaparken desteğinizi hep arkamda hissettim. Bu süre içerisinde bilerek veya bilmeyerek üzülmenize sebep oldum ise sizlerden helallik diliyorum. Benim de sizler üzerinde bir hakkım var ise helal olsun. Hepinizi Yüce Allah'a havale ediyorum" dedi.

Görevliler adına yapılan konuşmalarda ise İl Müftüsü Fakirullahoğlu'na olan sevgi ve memnuniyet ifadeleri dile getirildi.

Ayrıca Hakkari İl Müftülüğü büro personellerince İl Müftüsü Fakirullahoğlu onuruna bir lokantada, Çukurca İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ve din görevlilerince de Çimenli köyünde açık havada yemekli programlar düzenlendi. Programlara ilçe müftüleri ile çok sayıda görevli iştirak etti. Karşılıklı konuşmalar yapıldı, hediyeler takdim edildi. - HAKKARİ