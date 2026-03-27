Hakkari'de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B., Yüksekova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığının, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı