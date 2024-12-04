Üye Girişi
Haberler
TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

 İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti
'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Kesim Töreni Düzenlendi

Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Kesim Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024-2025 kış döneminde olumsuzluk yaşanmaması temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önünde kurban kesim törenine katıldı. Vali Çelik, kış şartlarıyla mücadelede devletin tüm imkanlarıyla gerekenin yapılacağını ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024-2025 kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önündeki kurban kesim törenine katıldı.

2024-2025 kış döneminin Hakkari'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önünde kurban kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çelik ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, kurum temsilcileri ve karayolları personelleri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik; "Hakkari; dağlık bir alan, coğrafyası da zor ve kış şartları çetin geçiyor. Geçen yıl kış boyunca karayolları ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde yolların açılması için ellerinden geleni yaptılar. Bu yıl da sizin önderliğinizde, sizin koordinasyonunuzda ve ilimizin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde, devletimizin tüm imkanlarıyla inşallah bu kışı da kazasız belasız geçireceğiz. Kar demek, hayat demek, yağmur demek, bereket demek, su demek, yaşam demektir. İnşallah Rabbim bol, bereketli kar verir. Bizler de yollarımızı güvenli bir şekilde açmak için mücadele ederiz" dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ise 2024-2025 kış dönemi öncesinde karayollarının yaptığı çalışmalar ve teknik alt yapı hakkında bilgiler verdi. Bölge Müdürü Erol; Hakkari il sınırları içerisinde Hakkari ve Yüksekova şefliklerinde 129 makine ve 189 personel ile kış şartları ile mücadele ettiklerini belirtti. Erol; çalışmaların yürütümünde 4 bakımevinden faydalanıldığını ve 4 bin ton tuz ile 7 bin ton agrega sarf malzemelerinin kullanılarak yaklaşık 570 kilometrelik yol kesiminin sürekli olarak kar ve buzla mücadelesinin gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Vali Ali Çelik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'un konuşmalarının ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kesin kararını verdi
img

Dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
img

Türk lirasında 4 yıl sonra bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

5 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 37. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu CANLI izle! 4 Aralık Show TV Sandık Kokusu 37. bölüm CANLI izleme linki Bursaspor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Meral Akşener bakan mı olacak? Spotify Wrapped 2024 nereden bakılır? Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.