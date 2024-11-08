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Hakkari'de Hastane Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Hakkari'de Hastane Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, UMKE koordinatörlüğünde deprem, yangın ve tahliye senaryoları ile hastane afet planları tatbikatı yapıldı. AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tatbikata katılarak güvenlik önlemleri aldılar.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) koordinatörlüğünde ' Hastane Afet Planları' kapsamında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Afad, emniyet, itfaiye ve paydaş kurumlar katıldı. Hastane Afet Planlarının işlevselliğini test edebilmek, muhtemel bir afet durumunda etkili müdahale edebilmek, hastane tahliye işlemlerini yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hastanede etkilenmeyen alanlardaki çalışan ve hastaların tahliyesi güvenlik personeli eşliğinde sağlanırken, hastanenin zarar görmüş alanlarında ise AFAD gerekli önlemleri alıp güvenlik koridorunu oluşturduktan sonra senaryo gereği etkilenen 4 yaralının tahliyesi hastane kurtarma timi tarafından sağlandı.

Hastanede senaryo gereği çıkan yangına hastane ekibi ilk etapta müdahale ederken, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Emniyet ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. AFAD planı çerçevesinde yapılan tatbikat tam not aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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