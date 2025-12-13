Haberler

Hakkari'de Patlamada Yaralanan Çocuğunun Yanına Giden Baba Yolda Trafik Kazası Geçirdi

Güncelleme:
Hakkari'de bir demir atölyesinde çıkan patlamada 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal ağır yaralandı ve Van Yanık Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Oğlunun durumu hakkında bilgi almak için yola çıkan baba ise trafik kazası geçirdi.

(HAKKARİ) - Hakkari'de bir demir atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan patlamada ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal, Van Yanık Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Oğlunun durumunu öğrenmek için yola çıkan baba ise trafik kazası geçirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan bir demir atölyesinde meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Van Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, oğlunun yaralandığını öğrenen baba, Şırnak'tan Hakkari'ye gelirken trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
