Hakkari'de 15 Yıl Sonra Patlama Mağdurları Anıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 9 kişi, 15. yılında mezarları başında anıldı. Yakınları, olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve akan kanın durmasını talep etti.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi mezarları başında anıldı.

Kent merkezine gelmekte olan Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmişti. Patlamanın 15. yılında 9 kişi mezarları başında anıldı. Olayda oğlu ve kızı da dahil olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, anma programında yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgütün silah bırakma sürecine girmesini değerli bulduğunu ifade etti. "Bizim tek arzumuz akan kanın durmasıdır" diyen Erol, bu acı olayın sorumlularının da mutlaka kurulacak komisyon tarafından açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Katliamın üzerinden 15 yıl geçtiğini hatırlatan Erol, "15 yıldır mezarlıkta gözyaşı döküyoruz. Hiç kimse bize sahip çıkmıyor. Her ne olursa olsun, bu olay karanlıkta kalmamalı. Failler bulunup yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.

Anma etkinliği yapılan dualarla son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
