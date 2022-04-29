Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiklerini söyledi. Ural, canlı yayında buluşmanın detaylarını anlattı.

KADİR GECESİ'NDE DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Instagram hesabından Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşan Ural, "Özel kalemimiz sayın Murat Çeliker aracılığı ile sayın genel başkanımızla hasbihal etme şerefine nail oldum. Vatanına milletine böylesine sevdalı yaşamını devletine milletine adamış liderler ile iletişim ilişki kurmak velinimet Cenabı Allah sağlıkla uzun ömürler versin. Rengimiz, şeklimiz belli olsun. Allah devletimizi milletimizi korusun" dedi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı 'Neler Oluyor hayatta' programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı. Bahçeli'nin ülkesi için verdiği mücadelenin farkında olduğunu söyleyen Ural, "İki gün önce çok onore oldum. Ben vatanımı, milletimi çok seviyorum. Özel kalem Murat Çeliker aracılığıyla sayın Devlet Bahçeli ile görüşme imkanım oldu, şeref duydum. Programa çok iltifat etti. Fırsat buldukça seyrettiğini söyledi. Allah razı olsun. Bunlar bizim için onur, nişane. Kendisine o kadar sevgim, saygım var ki... Verdikleri mücadelenin farkındayız. Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraştıklarının farkındayız. Yaşamlarını bu devlet ve millet için tamamen atfettiklerini biliyoruz. Cenab-ı Allah bu devlete, bu millete, bu vatana mücadele eden büyüklerimize uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Sayın Devlet Bahçeli'ye selam ve saygılarımızı iletiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel