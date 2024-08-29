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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 102. yılı kutlu olsun" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 102. yılı kutlu olsun" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 102. Yıldönümünü HAK-İŞ olarak coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 102. yılı kutlu olsun.

30 Ağustos ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. 30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Meydan Muharebesinde kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelemizde zafere ulaşılmıştır. Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur.

Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Kahraman ordumuz kısa bir sürede düşmanı Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürmeyi başarmış, Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz ile birlikte 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının tesadüf olmadığını son yıllarda sınır ötesinde ardı ardına gerçekleştirilen harekatlarla bir kez daha gösteren kahraman ordumuz, milletimizi Anadolu'dan söküp atma hevesi içerisinde bulunanlara yeni destanlar yazmaya devam etmektedir.

Unutulmamalıdır ki, şanlı Türk Milleti tarihin hiçbir aşamasında baskılara, dış müdahalelere ve algı oyunlarına yenilmemiştir ve yek vücut olmuştur. Ülkemizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi demokrasi aşığı milletimiz canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır.

Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi "vatan" olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan milletimiz, ülkemizde; bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bağımsızlık aşığı bu millet, Cumhuriyetin 102. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken atalarının mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde, hiçbir emperyalist gücün söz sahibi olmasını kabul etmeyecektir.

Bağımsızlığın ve özgürlüklerin öneminin farkında olarak, insan hakları başta olmak üzere, tüm temel haklardan yoksun bırakılan ve soykırıma uğrayan Filistin halkının şanlı direnişini destekliyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, dünya bağımsızlık tarihi adına büyük bir eşik olduğunun görülmesini istiyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferini bizlere armağan eden, 102 yıl önce vatan için, ülkemizin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, ülkemiz ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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