Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali Bilecik'te Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali, Bilecik İl Müftülüğü ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı özendirmek amacıyla düzenlenen Hafızlık Yarışması Marmara Bölge Finali Bilecik'te Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirildi. Yarışmada, illerinde dereceye girerek bölge finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Programa, İl Müftüsü Ahmet Dilek, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Marmara Bölgesi'nin 9 ilinden gelen hafız öğrenciler, büyük bir ilgiyle yarışmaya katıldı. Yarışmanın ilk günü kız hafız öğrenciler, ikinci günü ise erkek hafız öğrenciler arasında gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Başta öğretmenleriniz olmak üzere sizlere emek veren anne babalarınızı tebrik ediyorum. Hafızlık ve hafızlarımız bizim göz bebeğimizdir. Hafızların bulunduğu ortama melekler gelir. Hafızlar, kanatsız meleklerdir" ifadelerini kullandı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi ve Komisyon Başkanı Sedat Aydınlı, yarışmacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler burada hepiniz birincisiniz. Bu yarışmanın sonuncusu yok. İnsanoğlu, en iyi bildiğini sandığı yerde bile şaşırabilir. Zira insan acizdir. Asıl önemli olan, bu yüce kitabımızı emek vererek, göz nuru dökerek ezberlemiş olmanızdır. Bugün ise bu emeklerinizin bir meyvesi olarak hünerlerinizi sergileme zamanı. Hepinize yarışmada zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Allah emeğinizi zayi etmesin" dedi. - BİLECİK