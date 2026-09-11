Hafızlık icazetlerini alan öğrenciler için konvoy düzenlendi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 51 öğrenci için konvoy düzenlendi. 200'den fazla aracın katılmasıyla gerçekleştirilen konvoyla Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Veli Hazretleri Külliyesine gelen hafızlar dua etti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hafızlık eğitimi ile birlikte örgün eğitim veren Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimi tamamlandı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra girdikleri sınavda başarılı olarak icazetlerini alan 51 öğrenci hafız oldu. Hafız olan öğrenciler için hem veliler hem de eğitimlerini veren öğretmenleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hafız olan 51 öğrenci için 200'den fazla aracın katılımıyla konvoy düzenlendi. Kastamonu il merkezinden geçen konvoydaki hafızlar, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Veli Hazretleri Külliyesine ulaştı. Burada araçlardan inen hafızlar, salavatlar eşliğinde külliyeye giriş yaptı. Hafızlar, külliyede hocaları tarafından yapılan dua sonrası tekrar araçlarına binerek Seydiler ilçesine dönüş yaptı.

"Bizim okulumuz Türkiye'de sınırlı sayıdaki okullardan"

Okulda öğrencilerin aldıkları eğitimle hem hafız olduklarını hem de akademik derslerine devam ettiklerini belirten Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Ergin, "Bizim okulumuz Türkiye'de sınırlı sayıda olan, Kastamonu'da tek olan hafızlık projesiyle birlikte, örgün eğitimin gerçekleştirildiği bir okul. Okulumuzda öğrenciler saat 06.30'da eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyorlar, 12.30'a kadar hafızlık eğitimi alıyorlar. 13.30-17.30 saatleri arasında akademik derslere giriyorlar. Ara verme yok. Hem hafızlık hem de akademi anlamında başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz. 45 öğrencimiz mezun oldu, daha sonra Türkiye'nin sayılı okullarına gittiler" dedi.

Hafız olan öğrenciler için farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyleyen Ergin, "51 tane öğrencimiz hafızlık icazetlerini, belgelerini aldılar. İlk defa bu sene konvoy yaptık. Bundaki amacımız da dinine, diyanetine duyarlı insanların dikkatini çekip bu doğrultuda okulumuzun da Kastamonu'da daha iyi tanınmasını sağlamak" diye konuştu.

14 yaşında hafız olan Esre Merve Taş, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hafız oldum, çok zorlu bir süreçti ama güzeldi, değdi. Herkese de tavsiye ediyorum, yapsınlar. 2 yıl 3 ay geçti. İlk başlarda çok zorlandım, sonları da çok zordu. Ama yapınca rahatlıyorsun, güzel geliyor. Ailem çok zorlandı benim gibi, onlara biraz yük oldum. Ama onlar da şu an mutlular" dedi.

12 yaşında hafız olan Kallen Sarımehmet ise, "Çok zorlu geçti, hafız olmak çok güzel bir şey, çok zorlu bir süreçti ama değdi. Sonu çok güzeldi, mutluyum, güzel, çok güzel bir his. İnşallah isteyen herkes olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı