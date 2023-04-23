Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, Koltuğunu Depremzede Elvin'e Bıraktı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu, Hatay Defne'den gelen depremzede Elvin Çiçek'e bıraktı.

Deprem felakenin ardından ailesiyle birlikte Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi'ne yerleşen 4. sınıf öğrencisi Elvin Çiçek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'den makam koltuğunu devraldı.

"ACILARIMIZ VE SEVİNÇLERİMİZDE HEP BİR OLACAĞIZ"

Başkan Mustafa İnce, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bu yıl ülkemiz büyük bir felaketle yaşadı. Yaralarımızı sarmaya ve bölgeye desteklerimiz devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına depremzede vatandaşlarımız gidip geçici de olsa yerleşti. Güzelbahçe'mizde de yaşayan depremzede ailelerimiz var. Elvin de Hatay Defne'de depremi ailesiyle yaşamış; sağ salim aramızda olmaları bizler için büyük bir mutluluk. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günü en iyi şekilde yaşatmak için bugün Elvin yavrumuza makam koltuğumu bırakıyorum. Bugün başkan Elvin bizlerden ne istiyorsa onu yapacağız. Her şey onların istedikleri gibi ve en iyi şekilde olmalı. Çünkü bugün onların bayramı" diye konuştu.

Çocuk Başkan Elvin Çiçek ise Hamdi Dalan İlköğretim Okulu'ndan gelen öğrencilerin park talebini değerlendirdi. Çiçek, "imkanlarımız ve bütçemize bakıp en uygun yere yeni bir park yapacağız" dedi.