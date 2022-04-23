Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 200'e yakın ev donatıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz yıl kurulan Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 200'e yakın evin donatıldığını ifade ederek, "Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları bir günde iki adet evi mobilya ve beyaz eşyadan oluşan ürünlerle donatarak, vatandaşa teslim etti" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl vatandaşların hizmetine açılan Güzel Market Dayanışma Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü gülümsetmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok yönden anlamlı hizmetler sunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Güzel Market Dayanışma Mağazası ile şu ana kadar 200'e yakın evin donatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Başkan Vekili Subaşı, "Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan ve yardımsever vatandaşlarımız tarafından bağışların yapıldığı Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 4 bine yakın kırtasiye malzemesi, eve eşyası ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız bir günde iki adet evi mobilya ve beyaz eşyadan oluşan ürünlerle donatarak, vatandaşa teslim etti" dedi.

Öte yandan Subaşı, "Yardımsever vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları eşyaları Güzel Market Dayanışma Mağazasına teslime ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkıda bulunabilir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel