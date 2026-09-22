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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'nde ilk Gürcü Dili dersini verdi

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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'nde ilk Gürcü Dili dersini verdi
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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Akademik iş birlikleri ve değişim programları görüşüldü; Kalandia, kitap bağışında bulunup Gürcü Dili ve Edebiyatı yüksek lisansında ilk dersi verdi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Programa; Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Bela Gomurashvili ve Koba Gogoladze, Düzce Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenleri ile Gürcü Kültür Derneği temsilcileri de katıldı.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi'nde Rektörlük görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i tebrik ederek başarılar diledi. Ülkemizin Gürcistan'la yakın ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkileri olduğuna işaret eden Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi'nin Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü vasıtasıyla Gürcü diline önemli katkılar sağladığını belirterek bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuk büyükelçi, Düzce Üniversitesi'ne Gürcü Edebiyatı eserlerini içeren kitap bağışında da bulunarak bu anlamlı sosyal sorumluluğu imzalanan protokolle tarihe not düştü.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik düşünceleri için kendisine teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nin akademik faaliyetleri, bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınma faaliyetleri ve uluslararasılaşma çalışmaları hakkında konuk büyükelçiyi bilgilendiren Rektör Sözbir, kitap bağışı için de Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak bilimsel çalışmalar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Düzce Üniversitesi programı, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Gürcü Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında ilk dersi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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