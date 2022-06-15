Gürcistan'a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gürcistan'a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı

Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçişlerde Covid-19 aşısı ve PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçişlerde Covid-19 aşısı ve PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde 15 Haziran itibarıyla Covid-19 aşısı ve PCR testi zorunluluğu kaldırılırken, Gürcistan'a girmek isteyen vatandaşlar için aşıya veya PCR testine ihtiyacı olmayacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanı ve Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalı yaptığı açıklamada, "Gürcistan hükümeti tarafından izolasyon ve karantina kuralları kararında değişiklik yapıldı. Kararda 'Yurt dışından gelen kişiler, Covid aşı pasaportunu veya PCR testinin olumsuz yanıtını teyit eden bir belge ibraz etme zorunluluğundan muaftır' diye belirlenmiştir. 14 Haziran 2022 tarihinde Irakli Gharibashvili adı geçen kararı imzalayıp, 15 Haziran'dan itibaren karar geçerlidir. İki yıl boyunca bir yabancı vatandaşın Gürcistan'a girişine dair çeşitli kısıtlamalar vardı" dedi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarp Sınır Kapısı Koronavirüs PCR Testi Gürcistan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title