Güney Koreli Fenomen Hyojeong Park, Türkiye Turunda Ordu'ya Ulaştı

Güney Koreli Fenomen Hyojeong Park, Türkiye Turunda Ordu'ya Ulaştı
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Sosyal medyada 'Mhyochi' lakabıyla tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, yürüyerek Türkiye turunda Ordu'ya ulaştı. Türkiye'nin güzelliklerinden bahseden Mhyochi, Ordu gezisinin ardından Trabzon'a gitmeyi planlıyor.

Sosyal medyada "Mhyochi" lakabı ile yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park (26), yürüyerek başladığı Türkiye turunda Ordu'ya ulaştı.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Ordu oldu. Ünye ve Fatsa ilçelerinde konaklayan ve 2 gündür gezisini takipçilerine yansıtan Mhyochi, Perşembe ilçesine ulaştı. Vatandaşlar tarafından da merakla karşılanan Mhyochi, Ordu gezisinin ardından Trabzon'a kadar gideceğini ve sonrasında ise Gürcistan'a gitmeyi de hedeflediğini kaydetti.

"Türkiye çok güzel"

Mhyochi, Perşembe ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye çok güzel, Ordu da çok güzel. Ordu'da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye'yi seviyorum. Samsun'dan sonra Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Perşembe, şimdi de Ordu'ya yürüyorum. Sonrasında Trabzon. Türkiye kardeş ülke" dedi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından sürekli canlı yayın yaparak Türkiye'yi dolaşan Mhyochi, İstanbul ve Samsun illerinde vatandaşlar tarafından rahatsız edilmiş, o anlar ise Güney Koreli gezginin canlı yayın kamerasına yansımıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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