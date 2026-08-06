Kuzey Kore Doğu Denizi'ne Füze Fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadasının doğusunda bulunan denize doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Japonya hükümeti ise, Pyongyang'ın fırlattığı füzenin balistik füze olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin füze fırlatması bu yıl içerisinde kısa menzilli balistik füzeler, topçu roketleri ve izole devletin askeri yeteneklerini güçlendirmek için tasarlanmış diğer taktik silahlar da dahil çeşitli denemelerin ardından geldi. Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya göre, Haziran ayı sonlarında yapılan en son teyit edilen fırlatmada geliştirilmiş 240 mm'lik çoklu fırlatma roket sistemi, taktik balistik füzeler ve 155 mm'lik kendinden tahrikli bir obüs yer almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı