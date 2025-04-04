Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Görevden Alındı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına yönelik meclis kararını onadı. Yoon'un resmi olarak koltuğunu kaybetmesiyle, ülkenin 60 gün içinde erken seçime gitmesi bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde sona gelindi. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in Yoon hakkında aldığı azil kararını 8 yargıcın oy birliği ile onadı. Yoon'un katılmadığı duruşmada kararın gerekçesini okuyan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Moon Hyung-bae, Yoon'un sıkıyönetim yetkisini haklı bir gerekçe olmadan kullandığını ve sıkıyönetim ilan ederken yasal prosedürlere uymadığını söyledi. Sıkıyönetim sırasında Ulusal Meclis'e askerlerin gönderildiğini hatırlatan Moon, Yoon'un uygulamaya gerekçe olarak gösterdiği siyasi anlaşmazlıkların "Asker konuşlandırma dışında başka yollarla da çözülebilecek bir durum" olduğuna vurgu yaptı.

"Demokrasi ilkelerini ihlal etti"

Yoon'un sıkıyönetim ilan ederek "Ulusal Meclis'in meşruiyetini ihlal ettiğini" kaydeden Yargıç Moon, Yoon'un "Görevlerini yerine getirmediğini ve koruması gereken insanlara karşı geldiğini" ifade etti. Yoon'un sıkıyönetim uygulamasının "halkın temel siyasi haklarına zarar verdiğini" ve "hukukun üstünlüğü ile demokrasi ilkelerini ihlal ettiğini" söyleyen Moon, "Anayasal düzen üzerindeki olumsuz etkiler ve sanığın yasaları ihlal etmesinin sonuçları ciddidir. Bu da, sanığı görevden alarak Anayasa'yı korumanın getireceği faydaları, devlet başkanını görevden almanın neden olacağı zararlardan daha büyük hale getirmektedir" dedi.

60 gün içinde erken seçime gidilecek

Yasalara göre azil kararının onanmasının ardından 60 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, seçim tarihinin en az 50 gün önceden kamuoyuna duyurulması gerektiğine dikkat çekti. Güney Kore basını seçimin 24 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Yoon'un avukatı: "Karar siyasi"

Yoon'un avukatı Yoon Gap-geun, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Dava süreci başından bu yana yasal ve adil değildi" ifadelerini kullandı. "Ve sonuç, hukuk perspektifinden bakıldığında tamamen anlaşılmaz" diyen Avukat Yoon, "Bunun tamamen siyasi bir karar olması üzücü" şeklinde konuştu.

Yoon'un partisi PPP: "Karara saygı duyuyoruz"

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) Geçici Lideri Kwon Young-se ise, partisi adına halktan özür dileyerek, karara saygı duyduklarını açıkladı. "Üzücü olsa da, PPP Anayasa Mahkemesi'nin kararını ciddiyetle kabul ediyor ve alçak gönüllülükle karara saygı duyuyor" diyen Kwon, bu tutumun "demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumanın yolu olduğunu" vurguladı. Buna rağmen muhalefeti eleştiren Kwon, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) Ulusal Meclis'teki "siyasi tiranlığını" engelleyemedikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

DP kararı memnuniyetle karşıladı: "Tarihi bir gün"

Ana muhalefetteki DP'nin sözcüsü Cho Seung-rae ise, memnuniyetle karşıladıkları kararın "halk için büyük bir zafer" olduğunu söyledi. "Bugün, Anayasayı savunduğumuz ve onu yok etmeye çalışan güçlere karşı demokrasiyi koruduğumuz tarihi bir gün" diyen Cho, "Halkın iradesine daha büyük bir kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Cho, PPP'ye ve Yoon'un destekçilerine karara saygı duyma çağrısında bulundu.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu" savunarak 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet ise Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini meclise sunmuştu. Önergenin mecliste kabul edilmesiyle Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu.

52 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı

Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu iddia eden Yoon, hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilen Yoon, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

Yoon'un, görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı Anasaya Mahkemesi'nin vereceği kamuoyuna yansımıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'te alınan azil kararını onaması halinde ülkenin 60 gün içinde erken seçime gideceği, kararın bozulması halinde ise Yoon'un görevine geri döneceği belirtilmişti. - SEUL