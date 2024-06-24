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Güney Kore'deki Pil Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

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Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir lityum pil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangının yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından söndürülmesiyle facianın bilançosu netleşmeye başladı. Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, küle dönen fabrikada şimdiye kadar 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. En az 4 kişinin yaralandığı açıklanırken kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Patlama riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

Pil fabrikası alevlere teslim olmuştu

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, içerideki yaklaşık 35 bin pilin alev almasıyla yangın kısa sürede büyümüştü. Saat 15.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığını açıklayan yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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