Güne Bakış'tan 22 yıldır kesintisiz haber nöbeti

Adıyaman'ın köklü yerel basın kuruluşlarından Güne Bakış Gazetesi, 8 Aralık 2004'te başladığı yayın hayatında 6 bin 267'nci sayısına ulaşarak 22'nci yılını geride bıraktı.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden yayıncılık yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yücekaya, "İlk gün kendimize ilke edindiğimiz okur haberciliğinden asla taviz vermeden, yaşanan bütün acılara, çekilen bütün sıkıntılarda, aksayan bütün her olayda, sevincimize sebep olan bütün güzel gelişmelerde hep okurlarımızın yanında olmanın hazzını yaşadık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde birlikte enkaz altında kaldık. Enkaz altında kalanlarla birlikte öldük. Enkaz üstünde olanlarla birlikte umutlandık. Her güzel haberle birlikte sevindik. Çadırdan konteynere, konteynerden konutlara, enkaza, toza, çamura, susuzluğa, akan suya, yaşanan olumsuzluk ve güzelliklere birlikte tepki verdik, birlikte güldük, birlikte ağladık. Çünkü Güne Bakış Gazetesi, Adıyaman demek, Adıyamanlı demek, Adıyaman'da yaşayan ve Adıyaman'a sevdalı demek. 8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetemizde, o gün arkadaşlarımızla birlikte ilke edindiğimiz okur odaklı yayın anlayışımızı hiç değiştirmeyerek, bugün de aynı şekilde, aynı heyecanla halkın gazetesi olma, okur odaklı yayın yapma anlayışımızı sürdürüyoruz. Güne Bakış Gazetemiz 22 yaşına bastı. 21 yıl boyunca, yayınlanan ve sizlerle buluşan 6 bin 267 nüshamızla, web sitemizde anlık olarak sizlere hep güzel haberler vermeye, hep yaralara merhem olmayan, hep sorunlarınıza çare olmaya çalıştık. Sizlerin yaşadığınız sıkıntıyı ilgililere duyurmada sizin sesiniz olduk. Sizinle ilgili gelişmelerde sizin kulağınız olduk ve duyduğumuz her şeyi sizlere aktarmaktan bir an olsun imtina etmedik. Ama hayat hep güzelliklerle dolu değil, 21 yıl içinde birlikte çok sıkıntılara katlandık. Bunların başında pandemi ve sonrasında gelen büyük yıkım ve ölümün yaşandığı 6 Şubat depremleri oldu. Tarihte benzeri görülmemiş acıları birlikte yaşadık, birlikte o günleri geride bırakmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde gazetemiz çalışanlarından güzel insan, sevgili dost, kıymetli kardeşimiz Abdurrahman Elmacı'yı kaybettik. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ise iki güzel çalışanımızı daha kaybettik. Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal, ne yazık ki enkaz altında kalarak bizleri hüzne boğdu. Depremde çok kıymetli meslektaşlarımızı da kaybettik. Bu vesileyle depremde vefat eden meslektaşlarımızdan, hepsi birbirinden değerli İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş ve Burak Alkuş'u da rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere, depremde hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazetemiz, sadece bir gazete olmanın yanında aynı zamanda gazeteci ve yazar yetiştiren bir okul da oldu. Bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini sizlerle paylaştı. O günden bugüne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, dizgicisinden, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. En zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN