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Gündüz: "Türk ve Kürt milleti birbirinin parçalarıdır"

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaptığı konuşmanın insanları provoke ettiğini belirterek, "Türk ve Kürt milleti birbirinin parçalarıdır.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaptığı konuşmanın insanları provoke ettiğini belirterek, "Türk ve Kürt milleti birbirinin parçalarıdır. Kardeşlik ilkesini hedef alarak, farklı ayrımlar yapmaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin iradesi, bu bayrak altında tek yürek olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne ve aziz milletin birliğine kasteden hiçbir sözün kabul edilemez olduğunu dile getiren Abbas Gündüz, Tuncer Bakırhan'ın sözlerini eleştirdi. Gündüz, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan haddini aşarak Halfeti'de yaptığı konuşmada, topluluğa sözde "Kürdistanlılar" diye hitap ediyor ve bölücü ifadeler kullanıyor, bu ifadeler birlik ve beraberliğimize karşı yapılan açık bir provokasyondur. Bu topraklar Türk yurdudur. Yıllardır Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez ve diğer tüm halklar bu vatanın evlatları olarak kardeşçe yaşadılar ve yaşamaya devam edecekler. Türk ve Kürt milleti birbirinin parçalarıdır. Kardeşlik ilkesini hedef alarak, farklı ayrımlar yapmaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin iradesi, bu bayrak altında tek yürek olarak kalmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, üzerinde hain planlar kuranlara karşı dimdik ayaktadır ve her türlü bölücü söyleme karşı en sert yanıt verilecektir. Bu amaçla, milletimizin birliğini bozmaya çalışan tüm kirli yönetimleri şiddetle kınıyor, her bir Kürt vatandaşımızın bu vatanın asli unsuru olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünden asla taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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