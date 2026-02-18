Gündüz: 'Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız'

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutanlığında denizlerdeki üstünlüğünün arttığını belirterek, "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, NATO tatbikatına 11 müttefik ülkeyle birlikte katılan Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi, modernize edilmiş fırkateynleri, denizde ikmal kabiliyeti, amfibi birlikleri ve ileri teknoloji unsurlarıyla sadece bir katılımcı değil, oyun kurucu bir güç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Gündüz, "Özellikle Bayraktar TB3 SİHA'ların ilk kez bir NATO tatbikatında ve amfibi harekatta kullanılması, ittifak için yeni bir doktrinin kapısını araladı. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı özgün ve yerli yeteneklerin sahaya yansımasıdır. Oramiral Tatlıoğlu'nun vurguladığı gibi Türk Deniz Kuvvetleri yalnızca Baltık Denizi'nde değil, Hint Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne, Akdeniz'den Adriyatik'e kadar geniş bir coğrafyada görev yapabilen küresel ölçekte bir deniz gücüdür. 8 bin kilometreyi aşan mesafelerde amfibi güç aktarımı, bu kabiliyetin somut bir göstergesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin jeostratejik gerekliliklerini doğru okuyan, teknolojiyi doktrinle buluşturan ve caydırıcılığı sahada ispatlayan bu yaklaşım, Türkiye'nin denizlerdeki varlığını kalıcı ve güçlü kılmaktadır. Bu vizyon, disiplin ve kararlılık için aziz milletimiz, şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı