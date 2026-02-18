Haberler

Gündüz: "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız"

Gündüz: 'Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutanlığında denizlerdeki üstünlüğünün arttığını belirterek, "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz...

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutanlığında denizlerdeki üstünlüğünün arttığını belirterek, "Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, NATO tatbikatına 11 müttefik ülkeyle birlikte katılan Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi, modernize edilmiş fırkateynleri, denizde ikmal kabiliyeti, amfibi birlikleri ve ileri teknoloji unsurlarıyla sadece bir katılımcı değil, oyun kurucu bir güç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Gündüz, "Özellikle Bayraktar TB3 SİHA'ların ilk kez bir NATO tatbikatında ve amfibi harekatta kullanılması, ittifak için yeni bir doktrinin kapısını araladı. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı özgün ve yerli yeteneklerin sahaya yansımasıdır. Oramiral Tatlıoğlu'nun vurguladığı gibi Türk Deniz Kuvvetleri yalnızca Baltık Denizi'nde değil, Hint Okyanusu'ndan Basra Körfezi'ne, Akdeniz'den Adriyatik'e kadar geniş bir coğrafyada görev yapabilen küresel ölçekte bir deniz gücüdür. 8 bin kilometreyi aşan mesafelerde amfibi güç aktarımı, bu kabiliyetin somut bir göstergesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin jeostratejik gerekliliklerini doğru okuyan, teknolojiyi doktrinle buluşturan ve caydırıcılığı sahada ispatlayan bu yaklaşım, Türkiye'nin denizlerdeki varlığını kalıcı ve güçlü kılmaktadır. Bu vizyon, disiplin ve kararlılık için aziz milletimiz, şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Türk Deniz Kuvvetlerimizin yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti, başsavcılık harekete geçti