Haberler

Muhtardan mahalle halkına yeni sağlık ocağı için kayıt çağrısı

Muhtardan mahalle halkına yeni sağlık ocağı için kayıt çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde yeni hizmete giren sağlık ocağının aktif kullanılması için muhtar Adem Karaman, mahalle sakinlerine kayıtlarını taşıma çağrısı yaptı.

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, hizmete giren yeni sağlık ocağının aktif şekilde kullanılabilmesi için mahalle sakinlerine kayıtlarını taşıma çağrısında bulundu.

Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sağlık ocağı, yaklaşık 20 gün önce vatandaşların hizmetine açıldı. Açılan sağlık ocağının en verimli şekilde mahalleliye hizmet vermesi için vatandaşlara kayıt olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Sağlık ocağımıza gelerek kayıtlarını kolayca yaptırabilirler"

Sağlık ocağının mahalle için önemine değinen Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Çevre Yolu, Vergi Dairesi ve Borsa bölgesinde yaşayan tüm vatandaşların kayıtlarını yeni merkeze yaptırmalarını rica etti. Kurumun boş kalmaması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Sağlık İl Müdürümüzden talep ettik, yaptılar. Biz de şimdi halkımızı davet ediyoruz, içi boş kalmasın. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden ya da bizzat sağlık ocağımıza gelerek kayıtlarını kolayca yaptırabilirler. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz bu konuda herkese yardımcı oluyor" dedi.

Muhtar Karaman ayrıca, tesisin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı