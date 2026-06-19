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Bayburt'un Gümüşsu köyünde jeolojik etüt çalışmaları incelendi

Bayburt'un Gümüşsu köyünde jeolojik etüt çalışmaları incelendi
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Bayburt'un Gümüşsu köyünde imar planlamasına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları kapsamında yürütülen sondajlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelince yerinde denetlendi. Çalışmalarla güvenli yapılaşma için zemin verileri toplanıyor.

Bayburt'un merkeze bağlı Gümüşsu köyünde imara esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları kapsamında yürütülen sondaj çalışmaları yerinde incelendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelleri, köyde sürdürülen sondaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla bölgenin zemin yapısına ilişkin verilerin elde edilmesi ve imar planlamasına esas teknik bilgilerin oluşturulması amaçlanıyor.

İncelemelerde, sondaj çalışmalarının ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği belirlendi. Elde edilecek verilerin, bölgede güvenli ve sağlıklı yapılaşma süreçlerine katkı sunması bekleniyor.

İl Müdürlüğünce, planlı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından önem taşıyan jeolojik etüt çalışmalarının titizlikle takip edileceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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