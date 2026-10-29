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Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vali Atay'ın katılımıyla kutlandı

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Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vali Atay'ın katılımıyla kutlandı
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Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde tören ve etkinliklerle kutlandı. Programa Vali Cevdet Atay, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; gösteriler ve resmi geçidin ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile birlikte kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesidir. Bundan bir asır önce vatan toprağımızın dört bir yanı işgal altındaydı. Milletimiz, büyük bir yokluk ve imkansızlık içerisinde tarihi bir mücadele verdi. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle milletimiz tek yürek olarak vatanına ve bağımsızlığına sahip çıktı. Büyük fedakarlıklarla bu toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Bugün bizlere düşen görev, o büyük mücadele ruhunu yaşatmaktır. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumaktır. Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bizler demokrasimize, özgürlüğümüze ve kardeşliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel değerlerini her zaman koruyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunulurken, resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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