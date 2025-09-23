Grip Aşıları Eylül-Ekim Döneminde Uygulanmaya Başladı

Sonbaharın başlamasıyla grip aşıları uygulanmaya başladı. Eczacı Necmi Yılmaz, Eylül-Ekim aylarında yapılacak aşının kış aylarında hastalıklara karşı daha güçlü koruma sağladığını söyledi.

Eczacı Necmi Yılmaz, grip aşılarının her yıl güncellendiğini ve yeni çıkan virüslere karşı etkili olduğunu söyledi. Hastalıkların artış göstermeden önce aşının yapılmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, Eylül-Ekim döneminde aşı yaptıranların kışa daha sağlıklı girebileceğini vurguladı. Ayrıca grip aşılarının 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara ücretsiz sağlandığını, çocuklarda ise üç yaşından itibaren doktor kontrolünde uygulanabildiğini aktardı.

"Grip aşısı hastalık riskini azaltıyor"

Grip aşısının etkisine dikkat çeken Necmi Yılmaz, "Aşı yaptırılmadığında kişi bir sezonda 10 kez grip olabiliyor. Ancak grip aşısı uygulandığında bu sayı 2-3'e kadar düşüyor. Bu da hastalıklardan korunmak ve kışı daha rahat geçirmek için büyük avantaj sağlıyor. Üstelik grip aşısı her yıl güncelleniyor, yani yeni ortaya çıkan virüslere karşı da koruma sağlıyor. Geçen yıl grip geçirmiş olmanız bu yıl yeniden aşı yaptırmanıza engel değil, aksine güncellenen aşılar sayesinde tekrar hasta olma riskiniz azalıyor" dedi.

"Eylül-Ekim dönemi en uygun zaman"

Aşının doğru zamanda yapılmasının önemine değinen Yılmaz, "Grip aşısı eylül ile şubat ayları arasında yapılabilir. Ancak özellikle Eylül ve Ekim aylarında uygulatılırsa kış döneminde bağışıklık daha güçlü olur. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesini öneriyoruz."

"65 yaş üstü ve kronik hastalar ihmal etmemeli"

Risk grubundaki kişilere ayrıca dikkat çeken Eczacı Necmi Yılmaz, "65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler bu aşıyı kesinlikle ihmal etmemeli. Çocuklarda ise 3 yaşından itibaren güvenle uygulanabiliyor. Daha küçük yaş grubundaki çocuklar için ise mutlaka çocuk doktorunun önerisi alınmalı. Grip aşısıyla ilgili size en yakın sağlık kuruluşundan destek ve danışmanlık alabilirsiniz." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR