Gözebaşı Trafo Merkezi devreye alındı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gözebaşı Trafo Merkezinin geçici kabülünün yapılarak devreye alındığını açıkladı.

Hükümetin deprem sonrası Adıyaman ve ilçelerine yatırımları aralıksız sürdürmeye devam ettiğini açıklayan Milletvekili Hüseyin Özhan, şehrin sanayicisini, üreticisini, tüm vatandaşları rahatlatacak yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Milletvekili Özhan, "Yapılan her çalışma, atılan her adımı şehrimizi tekrar ayağa kaldırıp bölgemizin gözbebeği bir konuma getirene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkadaşlarımızla beraber adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Öncesinde, Gözebaşı Trafo Merkezi'nin 07.01.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak tesis çalışmalarına başlanmıştır. Geçici kabulü yapılarak Gözebaşı Transformatör Merkezinin tamamlanıp devreye alınması ile beraber Adıyaman şehir merkezindeki enerji ihtiyacı karşılanmış, şehir merkezinde alternatif bir transformatör merkezi yapılması ile arz güvenliği açısından şehir merkezindeki kesinti riskleri yüksek gerilim açısından minimize edilmiştir.

Gözebaşı Trafo Merkezi İrtibat Hatları 25.11.2022 tarihinde kısmi geçici kabulü daha önce yapılmışken, kalan işler tamamlanarak 18.08.2023 tarihinde enerjili kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

Özellikle, Adıyaman merkez ve doğu bölgesinde yeni yapılan sanayi tesislerinin, Adıyaman Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nin, etrafındaki yerleşim alanlarının elektrik enerjisi bakımından güç ihtiyacı karşılanarak, daha temiz ve düzenli bir enerjiye kavuşmaları sağlanacaktır.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olabilecek gerilim düşüklükleri bertaraf edilecektir.

Adıyaman il merkezinde bulunan TEİAŞ'a ait Adıyaman Transformatör Merkezi ve Kahta Transformatör Merkezi'nin yedeklemesi başarıyla yapılacaktır.

Gözebaşı Transformatör Merkezi ve İrtibat Hatları projelerinin tamamlanması ile beraber Adıyaman şehir merkezinden geçen 154 kv seviyesindeki enerji iletim hatları şehir dışına taşınarak yıllardır tehlike arz eden şehir merkezindeki enerji iletim hatları kaldırılmış bulunmaktadır.

Gözebaşı Trafo Merkezi'nin bir kez daha şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a, iktidarımız boyunca büyük emekleri olan önceki dönem milletvekillerimize, mevcut dönemde çalışmalarımızı beraber sürdürdüğümüz milletvekili arkadaşlarımıza, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN