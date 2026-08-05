Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper Ankara'ya gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, evinde arama yapıldıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.
(MANİSA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Özalper, gözaltına alındı. Gözaltı işlemi kapsamında Özalper'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özalper, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü.
Kaynak: ANKA