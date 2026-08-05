Haberler

Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper Ankara'ya gönderildi

Yeni Parti Manisa İl Başkanı Özalper Ankara'ya gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, evinde arama yapıldıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya gönderildi.

(MANİSA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Özalper, gözaltına alındı. Gözaltı işlemi kapsamında Özalper'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özalper, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü.

Kaynak: ANKA
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
Özgür Özel'den 'çerçeve yasa'ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı

Yeni Parti’nin tavrı nasıl olacak? Özel’den ‘çerçeve yasa’ya ilk yorum
Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

Firari darbeci itirafçı oldu: Her şeyi tek tek anlattı

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?