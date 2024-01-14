Görme Engellilere Kültürel ve Sanatsal Kurslar Düzenlendi

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında görme engelli bireylere yönelik kültürel ve sanatsal olarak düzenlenen kurslar ziyaret edilerek, yaptıkları el sanatları hakkında sohbet edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik mesleği hakkında bilgilendirmek, devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve şehirde birlikte yaşama kültürünü desteklemek amacıyla bilgilendirme yapıldı.

"Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak anılıyor

1921 yılında James Biggs' in öncülüğünde başlayan ve 1931 yılından itibaren küresel çapta bir kampanyaya dönüşen "Beyaz Baston Hareketi " görme engelli bireylerin güvenli ve bağımsız bir şekilde günlük hayata adapte olmayı amaçlıyor. Her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak anılıyor.

Bu kapsamda; Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak ve özel bireylere karşı farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Bu çerçevede "Antalya'da Güvenli Yarınlara" projesinin görme engelli bireylere yönelik kültürel ve sanatsal kurslardan biri olan El Nakışı Makrome Kursu ziyaret edilerek, haftaları kutlanarak, yaptıkları el sanatları hakkında sohbet edildi.

Kades anlatıldı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği görevlilerince ise Manavgat Devlet Hastanesi girişine KADES tanıtım broşürü asılarak hastaneye gelen vatandaşlara KADES uygulaması anlatıldı. Vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ise, şiddet karşısında güvenlik güçleriyle nasıl iletişime geçebilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA