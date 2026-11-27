Türkiye'nin çeşitli noktalarından bir araya gelen görme engelliler, refakatçileri eşliğinde Mekke-i Mükerreme'ye gelerek Umre ziyaretinde bulundu. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Görme engelli Mürşide Ciğerlioğlu, Şeyma Sevim, Fatime İnce, Büşra Baykal, Berrin Karakaş ve Ayşe Kirazoğlu refakatçileri ile birlikte umre ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Kafile öncelikle Medine'de Mescid-i Nebevi'yi, Uhud'u ve Kuba Mescidi'ni ziyaret etti; ardından Mekke'ye geçerek Mescid-i Haram'da tavaf yaptı. Misafirler, ibadetlerini başkasına yük olmadan, kendi refakatçileriyle uyum içinde yapabilmenin kendileri için ne kadar değerli olduğunu anlattı. Görme engelli katılımcılar, Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi gözle olmasa da manevi olarak "gördüklerini" dile getirdi.

Kutsal topraklara gelerek Kabe'yi kalp gözüyle görüp hissetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, engelli bireyler hakkındaki "yapamaz" algısını kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirtti. Ayşe Kirazoğlu, hayallerine kavuştuğunu ifade ederek, "Hissettiklerimiz anlatılmaz. İfade edecek sözcük bulamıyorum" dedi.

İsteyip de gelemeyenlere örnek olmak istediklerini belirten Fatime İnce ise, "Nasıl olur diye hiç düşünmesinler. Mutlaka gelsinler. İnşallah bir daha gelmek nasip olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı