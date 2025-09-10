Görme Engelli Mustafa Kürcen, 50 Yıldır Darbuka ÇalıpTürkü Söylüyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan görme engelli Mustafa Kürcen, 50 yıldır darbuka çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor. 73 yaşındaki Kürcen darbukasını çalıp söylerken, bazı vatandaşlar da oyunları ile ona eşlik ediyor.

İvrindi ilçesine bağlı Kocaoba Mahallesi'nde yaşayan görme engelli 2 çocuk babası Mustafa Kürcen, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokaklarda darbuka çalıp türkü söyleyerek geçimini sağlıyor. 50 seneden beri darbuka çaldığını söyleyen Kürcen, "Aşık Mustafa derler bana. 50 yıldır aşağı yukarı gezerim. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe yavaş yavaş yollarda kendi kendime çalar söyler, gönlümü eğlerim. Ne yapayım? Peki canım sıkıldığı zaman senin de mesela gözlerin görmese yani ne yaparsın. Otururken yorulursun, üzülürsün. Ama ben üzülmek yerine elime bu darbukayı alınca üzüntü kalmıyor. Darbuka çalmayı ve türkü söylemeyi seviyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Karlı da "Mustafa amca pazartesi günleri bizim Burhaniye Pazarı'na gelir. Darbukasıyla, sesiyle şarkı söyler. Vaktini böyle geçirir. İnsanlarda ona öyle yardımcı olur. Gözleri görmüyor. Yıllardır kendisini severiz sayarız" diye konuştu. Hasan Özavcı ise "Buralarda engelli Aşık Mustafa ağabeyi tanımayan yoktur. Kendini sanatıyla insanlara kabul ettiriyor. Çok iyi bir insan. Halkın sevdiği saydığı bir kişilik" dedi.